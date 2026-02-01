Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio | l’annuncio ufficiale del Vicario di Milano

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. La notizia arriva dall’Arcidiocesi di Milano, che ha confermato ufficialmente la decisione del sacerdote. Per ora non sono state date spiegazioni, ma l’annuncio ha sorpreso molti fedeli e membri della comunità.

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. L'annuncio arriva direttamente dall'Arcidiocesi di Milano, che in una nota ufficiale, ha comunicato la scelta del sacerdote. Il commento di Agnesi: «Occasione di preghiera». Don Alberto Ravagnani, conosciuto anche come "prete social" o "prete influencer", ha deciso di sospendere il ministero presibiterale. La notizia è giunta in una nota da parte del Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano, Franco Agnesi. «Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale.

