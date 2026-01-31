Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio | la nota del Vicario dell’Arcidiocesi di Milano

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. Lo ha annunciato lui stesso, spiegando di aver voluto allontanarsi dall’immagine di sacerdote incasellato solo in ambiti religiosi. La notizia ha fatto discutere, perché Ravagnani ha sempre cercato di essere più vicino alle persone e di uscire dagli schemi tradizionali. Ora, con questa scelta, mira a trovare una nuova strada personale e professionale.

Ravagnani ha confidato a Fanpage.it che liberarsi dall'immagine del sacerdote incasellato in ambiti esclusivamente religiosi è stato uno dei suoi principali obiettivi. Ha affermato di essersi fatto prete per seguire Gesù, non per ricoprire un ruolo puramente sociale o ecclesiastico A partire da oggi Don Alberto Ravagnani, 32 anni, conosciuto come il "prete social" seguito da centinaia di migliaia di persone su app come Instagram e TikTok, non ricoprirà più il ruolo di Vicario Parrocchiale né quello di Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana. La scelta di sospendere il proprio ministero presbiterale, decisione che inevitabilmente crea sofferenza in molte persone, è stata comunicata dallo stesso Ravagnani all'arcivescovo.

