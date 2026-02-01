Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. Il prete influencer non ricopre più il ruolo di vicario parrocchiale e si dedica ora alla scrittura, annunciando il suo nuovo libro intitolato La scelta. La sua decisione sorprende molti fedeli e amici, che avevano seguito il suo percorso negli ultimi anni.

Don Alberto Ravagnani, il noto prete influencer, non è più vicario parrocchiale né collaboratore della Pastorale giovanile. In arrivo il. Don Alberto Ravagnani, il noto prete influencer, non è più vicario parrocchiale né collaboratore della Pastorale giovanile. In arrivo il nuovo libro La scelta Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il sacerdote 32enne, diventato noto al grande pubblico per la sua intensa attività sui social, ha comunicato all’arcivescovo di Milano la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Da oggi non ricopre più il ruolo di vicario parrocchiale e non svolge più l’incarico di collaboratore della Pastorale giovanile diocesana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio e annuncia il libro La scelta

