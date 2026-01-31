Il prete influencer si è tolto l’abito don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio e si prepara al lancio del nuovo libro

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. Il sacerdote di 32 anni, molto conosciuto sui social, ha ufficializzato all’arcivescovo la sospensione del suo ministero. Ora si prepara a lanciare un nuovo libro e si presenta semplicemente come Alberto Ravagnani.

Don Alberto Ravagnani, da oggi, è semplicemente Alberto Ravagnani. Il sacerdote 32enne, noto soprattutto per la sua attività social, ha comunicato all’arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiteriale. La comunicazione arriva dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, che in una nota scrive: «Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all’arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di Vicario Parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana». L’attività sui social e la polemica sugli integratori.🔗 Leggi su Open.online

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio.

