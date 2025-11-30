Neve all’Abetone tutti sugli sci e code agli impianti nella prima domenica sulle piste

Abetone (Pistoia), 30 novembre 2025 – Tutti l’attendevano e finalmente è arrivata. Con le nevicate dei giorni scorsi ed un week-end di sole, gli appassionati di sci e di sport invernali hanno letteralmente preso d’assalto i comprensori di Abetone e Val di Luce nella prima domenica di impianti aperti della stagione 202526. Le foto sui social. Nella giornata di oggi, domenica 30 novembre, le immagini diffuse sui social da molti sportivi mostrano lunghe code agli impianti e piste prese d’assalto da tantissimi appassionati. La neve ha fatto il resto, grazie alle precipitazioni diffuse dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

