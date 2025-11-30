Neve all’Abetone tutti sugli sci e code agli impianti nella prima domenica sulle piste
Abetone (Pistoia), 30 novembre 2025 – Tutti l’attendevano e finalmente è arrivata. Con le nevicate dei giorni scorsi ed un week-end di sole, gli appassionati di sci e di sport invernali hanno letteralmente preso d’assalto i comprensori di Abetone e Val di Luce nella prima domenica di impianti aperti della stagione 202526. Le foto sui social. Nella giornata di oggi, domenica 30 novembre, le immagini diffuse sui social da molti sportivi mostrano lunghe code agli impianti e piste prese d’assalto da tantissimi appassionati. La neve ha fatto il resto, grazie alle precipitazioni diffuse dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Neve all’Abetone: la stagione invernale 2025-2026 prende il via - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Val di Luce al Casentino, fino all'Amiata: è arrivata la neve (con allerta gialla). L'Abetone pensa di aprire la stagione di sci prima dell'8 dicembre Vai su X
Neve, pronte le piste da sci «ma boom solo a Natale» - gli impianti da sci del comprensorio dell’Alto Sangro, complici le bassissime temperature registrate ... Si legge su ilmessaggero.it
Neve d’oro, si riparte: in pista con il casco, numero chiuso e rincari - Da domani al via la stagione, debuttano le nuove misure per la sicurezza. Scrive repubblica.it
Montagna, con la neve in Veneto parte la stagione dello sci tra prezzi folli e rischio multe - Gli impiantisti attivano i cannoni: «Previsioni ottime». Scrive msn.com