Mara Venier torna oggi con un nuovo appuntamento di Domenica In. La conduttrice apre la programma alle 14 su Rai 1, con ospiti come Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La puntata si svolge in diretta, pronta a tenere compagnia agli spettatori nel primo pomeriggio.

Mara Venier torna oggi, domenica 1° febbraio, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dalle 14 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 1° febbraio 2026. Una puntata ricca di ospiti, a cominciare da Christian De Sica e Lillo, che presenteranno il loro nuovo film Agata Christian – Delitto sulle nevi, una divertente commedia diretta da Eros Puglielli, in uscita nelle sale il 5 febbraio. Ospite anche Lino Guanciale, che racconterà la nuova miniserie L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in prima serata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In: spazio Sanremo con Carta, Carone e Bobby Solo

Domenica 25 gennaio, Rai 1 propone una puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, con ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Bobby Solo e Pierdavide Carone.

Domenica In torna anche questa settimana a Sanremo, con ospiti come Serena Autieri, Alexia, Bobby Solo, Wilma Goich e Marino Bartoletti.

