carnevale 2026 a venezia artigiani al lavoro per preparare le maschere

A Venezia, gli artigiani continuano a lavorare sodo per preparare le maschere di cartapesta. Incollano, modellano e dipingono con molta cura, mentre i festeggiamenti di Carnevale sono già iniziati il 31 gennaio. Le strade della città si riempiono di colori e tradizione, con i laboratori pieni di attività intense e dettagliate.

Artigiani ancora al lavoro a Venezia per incollare, modellare e dipingere con cura le maschere di cartapesta per i festeggiamenti di Carnevale della città lagunare iniziati il 31 gennaio. Ca’ Macana di Venezia è uno dei pochi negozi rimasti nella città lagunare che ancora produce maschere a mano. Questo lavoro artigianale risale a generazioni fa ed è una tradizione che il co-proprietario e artigiano Davide Belloni vuole preservare a tutti i costi. “È importante, come per tutte le forme di artigianato locale, preservare questa tradizione e questo know-how, perché si tratta di un insieme di conoscenze che sono state recuperate una generazione fa, circa 40 anni fa, rielaborate, sviluppate e che ora rischiano di andare perdute”, ha affermato Davide Belloni, artigiano e co-proprietario di Ca’ Macana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

