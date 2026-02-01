Dobbiamo andare via | polizia lascia un uomo ferito e sanguinante a terra durante gli scontri a Torino

Durante gli scontri tra antagonisti e polizia a Torino, un uomo è rimasto ferito e lasciato sanguinante a terra. La polizia ha dovuto allontanarlo, mentre i momenti di tensione sono durati diversi minuti su corso Regina Margherita. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite, ma l’area è rimasta sotto controllo nelle ore successive.

Una persona è rimasta ferita durante la guerriglia tra antagonisti pro Askatasuna e forze di polizia su corso Regina Margherita. L'uomo ha riportato una ferita alla testa, perdendo molto sangue. Come si vede nella clip, il signore è stato inizialmente soccorso da due agenti di polizia che però, poco dopo, dicono di dover "andare via" e lo lasciano a terra, con evidenti difficoltà a rialzarsi, cosparso di sangue. In un altro video circolato sui social si vedono i momenti immediatamente antecedenti quando l'uomo viene soccorso da alcuni fotografi che chiedono agli agenti presenti di chiamare un'ambulanza dicendo che alcuni colleghi lo hanno visto chiedere aiuto ma "l'hanno lasciato lì".

