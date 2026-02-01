Djokovic e il siparietto con Nadal durante la finale | Vuoi giocare tu?

Durante la finale degli Australian Open 2026, Novak Djokovic ha scherzato con Rafa Nadal, chiedendogli se volesse giocare al suo posto. L’atmosfera si è alleggerita con un siparietto tra i due campioni, mentre Djokovic ha poi passato la racchetta a Nadal, lasciando il pubblico divertito.

(Adnkronos) – Novak Djokovic 'cede' la racchetta a Rafa Nadal nella finale degli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, è andato in scena un siparietto tra il tennista serbo, che è stato batutto da Carlos Alcaraz in quattro set, e l'ex giocatore spagnolo, che è stato rivale proprio di Djokovic per molti anni nel circuito. Dopo un punto messo a segno al servizio da Alcaraz, Djokovic si gira verso la tribuna e incrocia lo sguardo di Nadal, seduto in tribuna d'onore: "Vuoi giocare tu, Rafa?", ha urlato il serbo, scatenando le risate dello spagnolo e dell'intera Rod Laver Arena.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Djokovic Nadal

Novak Djokovic ha affrontato Rafael Nadal con un sorriso prima della finale degli Australian Open del 2026.

Ultime notizie su Djokovic Nadal

