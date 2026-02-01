Djokovic sfida Nadal con un sorriso prima della finale | Un ultimo match insieme?

Novak Djokovic ha affrontato Rafael Nadal con un sorriso prima della finale degli Australian Open del 2026. Durante l’incontro, Djokovic ha rivolto una domanda scherzosa, chiedendo se fosse davvero l’ultimo match tra loro. La scena ha catturato l’attenzione di tutto lo stadio e ha fatto il giro dei telespettatori, lasciando intendere che questa potrebbe essere una delle ultime sfide tra i due campioni.

Novak Djokovic ha sfidato Rafael Nadal con un sorriso durante la finale degli Australian Open del 1° febbraio 2026, in un momento che ha incantato lo stadio e i telespettatori. Dopo un punto particolarmente intenso contro Carlos Alcaraz, il serbo si è voltato verso la tribuna, dove il campione spagnolo, 39 anni, era seduto in qualità di ospite d’onore, e gli ha chiesto con un tono scherzoso: «Rafa, vuoi giocarla?». La frase, pronunciata con un’inflessione giocosa e un’occhiata complice, ha scatenato un’onda di risate e applausi, non solo per il contesto ma per il significato che porta con sé. È stato un gesto che ha riportato in superficie la storia di una rivalità che ha segnato il tennis moderno: oltre sessanta incontri tra i due, centinaia di ore di battaglie su tutti i campi, da Wimbledon a Roma, da Melbourne a Madrid. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si giocano oggi un big match agli ottavi degli Australian Open 2026.

Rafael Nadal ha detto che tifera’ per Alcaraz in finale agli Australian Open.

