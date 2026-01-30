Djokovic eterno a Melbourne | rimonta Sinner e vola in finale agli Australian Open

Da sportface.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Djokovic conquista la finale agli Australian Open 2026. Dopo una lunga battaglia, il campione uscente si impone a Sinner in cinque set e vola verso la sfida contro Alcaraz. La partita è stata emozionante, con Djokovic che ha mostrato ancora una volta la sua esperienza e determinazione per raggiungere un’altra finale.

Agli Australian Open 2026 si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner: il campione uscente cede al quinto set contro Novak Djokovic, che conquista la finale e sfiderà Carlos Alcaraz. Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 si interrompe a un passo dall’atto conclusivo. Il tennista azzurro, vincitore delle ultime due edizioni, esce sconfitto al termine di una battaglia intensa e ricca di cambi di inerzia contro Novak Djokovic, capace di imporsi dopo oltre quattro ore di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su Australian Open 2026

Australian Open, Sinner out contro Djokovic: il serbo vola in finale

Dopo una lunga battaglia di oltre quattro ore, Jannik Sinner esce sconfitto contro Novak Djokovic negli ottavi di finale dell’Australian Open.

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian Open

Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open 2026, avanzando agli ottavi di finale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Djokovic sulla finale di Torino tra Sinner e Alcaraz

Video ?? Djokovic sulla finale di Torino tra Sinner e Alcaraz

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Djokovic perde brillantezza, ma è comunque agli ottavi: van de Zandschulp KO; Buongiorno Italia, Sinner e Musetti volano ai quarti; Musetti-Djokovic, Australian Open: commento e risultato live; Sinner-Djokovic: Il Re Vecchio Contro il Giovane Imperatore, Chi Spezzerà l’Incantesimo a Melbourne?.

djokovic eterno a melbourneDjokovic eterno a Melbourne: rimonta Sinner e vola in finale agli Australian OpenAgli Australian Open 2026 si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner: il campione uscente cede al quinto set contro Novak Djokovic, che conquista la final ... sportface.it

djokovic eterno a melbourneDjokovic raggiunge Alcaraz in finale a MelbourneNella semifinale dell'Australian Open il serbo è semplicemente pazzesco, battuto il duplice campione uscente Sinner ... laregione.ch

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.