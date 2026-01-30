Djokovic eterno a Melbourne | rimonta Sinner e vola in finale agli Australian Open

Djokovic conquista la finale agli Australian Open 2026. Dopo una lunga battaglia, il campione uscente si impone a Sinner in cinque set e vola verso la sfida contro Alcaraz. La partita è stata emozionante, con Djokovic che ha mostrato ancora una volta la sua esperienza e determinazione per raggiungere un’altra finale.

Agli Australian Open 2026 si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner: il campione uscente cede al quinto set contro Novak Djokovic, che conquista la finale e sfiderà Carlos Alcaraz. Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 si interrompe a un passo dall'atto conclusivo. Il tennista azzurro, vincitore delle ultime due edizioni, esce sconfitto al termine di una battaglia intensa e ricca di cambi di inerzia contro Novak Djokovic, capace di imporsi dopo oltre quattro ore di gioco.

