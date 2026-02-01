Disagi e ritardi per un inconveniente tecnico sulla linea AV Roma-Napoli

Domenica di disagi per chi ha preso il treno sulla linea Alta velocità tra Roma e Napoli. Trenitalia ha annunciato che, a partire dalle 18, si sono verificati ritardi e problemi a causa di un inconveniente tecnico. Molti passeggeri si sono trovati a dover aspettare ore in più del previsto, senza sapere quando il treno sarebbe ripartito. La circolazione sulla linea è rimasta rallentata per diverse ore, creando disagi a chi viaggiava per motivi di lavoro o di piacere. La compagnia sta lavorando per risolvere il problema e riprist

AGI - Domenica di disagi per chi viaggiava in treno sulla linea Alta velocità Roma-Napoli. Trenitalia comunica che dalle ore 18.20 "la circolazione è ancora rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Anagni". I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, spiega l'azienda. Ritardi fino a 90 minuti. In realtà i ritardi col passare del tempo hanno iniziano a diventare importanti e già superano in alcuni casi anche gli 80-90 minuti per i convogli che sono diretti a Torino, Milano e Venezia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Disagi e ritardi per un "inconveniente tecnico" sulla linea AV Roma-Napoli Approfondimenti su Roma Napoli "Inconveniente tecnico sulla linea AV Roma-Napoli", ritardi di oltre un'ora Un problema tecnico sulla linea AV tra Roma e Napoli sta causando disagi ai viaggiatori. Linea Roma-Ancona, treni e ritardi: "Inconveniente tecnico alla linea elettrica" Lunedì difficile per i viaggiatori della linea Roma-Ancona, a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Napoli Argomenti discussi: Treni, nel weekend rischio disagi sulla linea AV per lavori a Firenze; Linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi per un guasto alla stazione di Treviglio Ovest; Disagi e ritardi per i pendolari della Bari-Taranto: Bus sostitutivi pochi e costano di più; A Curno: Disagi al traffico a causa dei ritardi per il raddoppio. Metromare in tilt, mattinata di disagi per i pendolari: corse cancellate e ritardi sulla ex Roma-LidoE' sempre la solita storia è il commento ormai più gettonato che descrive una situazione ormai divenuta ridicola per la maggior parte dei pendolari ROMA ... etrurianews.it Guasto a Bovisa, ritardi fino a 40 minuti sulla linea Milano–Saronno: disagi per i pendolariMattinata complicata per i viaggiatori della linea Milano–Saronno, dove si sono registrati ritardi consistenti, variazioni di percorso e cancellazioni a ... ilnotiziario.net Napoli e Roma piazzano il doppio colpo a poche ore dalla chiusura del calciomercato Chi vi esalta di più in ottica Fantacalcio - facebook.com facebook Sulemana accende la sfida Roma-Napoli sul mercato: l'esterno può lasciare l'Atalanta già a gennaio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.