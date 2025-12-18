Ultima Generazione | Busto Arsizio 21 persone assolte per il blocco dei jet privati a Malpensa

Il 14 febbraio 2023, 21 attivisti di Scientist Rebellion e Extinction Rebellion bloccarono i jet privati a Malpensa, attirando l’attenzione sul cambiamento climatico. Dopo mesi di attesa, il 19 dicembre si terrà a Milano il nuovo processo, segnando un altro capitolo nella lotta per la tutela ambientale e la giustizia climatica.

L’azione era stata compiuta con Scientist Rebellion e Extinction Rebellion il 14 febbraio del 2023. Il 19 dicembre nuovo processo a Milano. Busto Arsizio 18 dicembre 2025 – Ieri, 17 dicembre, 21 persone aderenti ai movimenti Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion sono state assolte dal Tribunale di Busto Arsizio per un’azione di disobbedienza civile nonviolenta: il blocco della pista dei jet privati all’aeroporto di Malpensa il 14 febbraio 2023. Le accuse erano di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento; per le prime due il giudice ha riconosciuto che il fatto non sussiste, mentre per l’imbrattamento vale la tenuità del fatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

