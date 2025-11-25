Busto Arsizio chiuso il bar dei pregiudicati e delle risse in centro | cosa succedeva ogni giorno

Bar chiuso per 15 giorni a Busto Arsizio: frequentato da pregiudicati e minori, teatro di violenza e abuso di alcol. Provvedimento del Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Busto Arsizio, chiuso il bar dei pregiudicati e delle risse in centro: cosa succedeva ogni giorno

