Diretta gol Serie A LIVE | Juve-Napoli 2-0 Yildiz raddoppia per i bianconeri

Aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata di Serie A: Juve-Napoli 2-0, con Yildiz che firma il raddoppio per i bianconeri. Segui la cronaca, i risultati e le principali novità della partita, con una panoramica completa di sintesi, tabellino e moviola. Tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale per un quadro chiaro e dettagliato dello sviluppo della sfida.

