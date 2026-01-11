Diretta gol Serie A LIVE | Lecce Parma 1-1 autogol di Tiago Gabriel

Segui la diretta della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 20ª giornata. In questa occasione, Lecce e Parma si sono affrontati con il risultato di 1-1, segnato anche da un autogol di Tiago Gabriel. Ti forniremo sintesi, risultati, tabellini e approfondimenti sulle principali partite, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Restate aggiornati con le ultime notizie dal campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 12:30 – LIVE LECCE PARMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Parma 1-1, autogol di Tiago Gabriel Leggi anche: DIRETTA Serie A, Como-Cagliari 0-1: autogol di Valle. Lecce-Verona 0-0: Berisha vicino al gol LIVE Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: alle 12:30 c’è Lecce Parma Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tutte le notizie sul calcio in; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Udinese - Pisa in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola. Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (19^ giornata, oggi 11 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica: il girone di andata nel campionato cadetto si conclude oggi con Mantova Palermo e Padova Modena, i due posticipi. ilsussidiario.net

Risultati Serie B, classifica/ L’Empoli espugna il Manuzzi! Diretta gol live score (sabato 10 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score oggi sabato 10 gennaio 2026 delle partite che sono in programma nella 19^ giornata. ilsussidiario.net

Lecce – Parma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 20° Giornata - Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 20° Giornata Serie A, Domenica 11 Gennaio ore 12:30. stadiosport.it

SERIE A: in campo alle 12,30 Lecce-Parma DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo alle 20,45 Atalanta-Torino DIRETTA #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/09/serie-a-atalanta-torino-in-campo-sabato-alle-20.45-diretta-probabili-formazioni_8aa8cf9b-dbef-4e13-81e0-01bf4d49f9e1.html - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.