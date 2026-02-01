Dimesso il poliziotto picchiato a Torino arrestato uno dei presunti aggressori Schlein a Meloni | No strumentalizzazioni

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, sospettato di aver partecipato all’aggressione dell’agente Alessandro Calista, picchiato sabato sera a Torino. L’uomo è stato fermato dopo che le forze dell’ordine hanno identificato e rintracciato uno dei presunti aggressori. Calista, che era stato portato in ospedale, si trova ora in convalescenza. La tensione tra le parti resta alta, mentre anche la leader Schlein ha chiesto di evitare strumentalizzazioni sulla vicenda.

È stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, 29 anni, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di sabato 31 gennaio a Torino. Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. Il poliziotto aggredito durante gli scontri al corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna ha nel frattempo lasciato l'ospedale Molinette di Torino. Con lui è stato dimesso anche il collega Lorenzo Virgulti, il 28enne di Ascoli Piceno che lo ha aiutato durante l'aggressione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dimesso il poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori. Schlein a Meloni: «No strumentalizzazioni» Approfondimenti su Torino Poliziotto Dimesso il poliziotto preso a martellate a Torino. Arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni». Schlein chiama Meloni L’agente di polizia Alessandro Calista, rimasto ferito ieri durante il corteo pro Askatasuna a Torino, è stato dimesso dall’ospedale delle Molinette. Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto» | Schlein: violenza inaccettabile La polizia di Torino ha arrestato un ragazzo di 22 anni, originario di Grosseto, sospettato di aver partecipato all'aggressione di un agente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torino Poliziotto Argomenti discussi: Corteo per Askatasuna. Dimesso l'agente picchiato. Arrestato uno dei presunti aggressori, ha 22 anni - Video - Askatasuna: trent’anni di barricate, tra lotte sociali e inchieste giudiziarie; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Askatasuna, dimesso il poliziotto aggredito: prognosi di 20 giorni. Arrestato uno dei presunti aggressori; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: Che dolore alla coscia mentre mi colpivano, ho solo protetto la testa. Loro molto organizzati. Arrestato uno degli aggressori del poliziotto a Torino, è un 22enne: l’agente dimesso dall’ospedaleÈ un ragazzo di 22 residente in provincia di Grosseto uno dei presunti aggressori di Alessandro Calista, il poliziotto di 29 anni picchiato ieri a Torino mentre era in servizio durante la ... fanpage.it Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto». Schlein a Meloni: «Non si strumentalizzi»Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di essere tra gli aggressori dell'agente Alessandro Calista, picchiato a Torino durante gli scontri nella manifestazione di protesta per lo sgomber ... torino.corriere.it E' stato dimesso nella serata di domenica 1 febbraio 2026, dalle Molinette di Torino, Alessandro Calista, il poliziotto colpito con un martello e con calci alla testa, dai manifestanti che contestavano la chiusura di Askatasuna. Per lui 20 giorni di prognosi. - facebook.com facebook E' stato dimesso dall'ospedale delle Molinette Alessandro Calista,l'agente di polizia del reparto mobile di Padova aggredito a Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. Dimesso anche il poliziotto che ha salvato Calista, per lui progno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.