Dimesso il poliziotto preso a martellate a Torino Arrestato uno dei presunti aggressori | Ha 22 anni Schlein chiama Meloni

L’agente di polizia Alessandro Calista, rimasto ferito ieri durante il corteo pro Askatasuna a Torino, è stato dimesso dall’ospedale delle Molinette. Calista era stato colpito con un martello durante l’aggressione e ora sta meglio. Nel frattempo, gli investigatori hanno arrestato uno dei presunti aggressori, un ragazzo di 22 anni. La situazione resta tesa, e le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare altri coinvolti.

È stato dimesso dall’ospedale delle Molinette Alessandro Calista, l’agente di polizia del reparto mobile di Padova, aggredito ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. Con lui è stato dimesso anche il collega  Lorenzo Virgulti, il 28enne di Ascoli Piceno che lo aveva soccorso. Per l’aggressione a Calista è stato arrestato un ragazzo di 22 anni, proveniente dalla provincia di Grosseto. L’assalto è avvenuto nel corso del corteo organizzato in solidarietà al centro sociale di Torino sgomberato, quando l’agente è stato accerchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati e colpito a calci e martellate.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

