Dimesso il poliziotto preso a martellate a Torino Arrestato uno dei presunti aggressori | Ha 22 anni Schlein chiama Meloni

L’agente di polizia Alessandro Calista, rimasto ferito ieri durante il corteo pro Askatasuna a Torino, è stato dimesso dall’ospedale delle Molinette. Calista era stato colpito con un martello durante l’aggressione e ora sta meglio. Nel frattempo, gli investigatori hanno arrestato uno dei presunti aggressori, un ragazzo di 22 anni. La situazione resta tesa, e le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare altri coinvolti.

È stato dimesso dall’ospedale delle Molinette Alessandro Calista, l’agente di polizia del reparto mobile di Padova, aggredito ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. Con lui è stato dimesso anche il collega Lorenzo Virgulti, il 28enne di Ascoli Piceno che lo aveva soccorso. Per l’aggressione a Calista è stato arrestato un ragazzo di 22 anni, proveniente dalla provincia di Grosseto. L’assalto è avvenuto nel corso del corteo organizzato in solidarietà al centro sociale di Torino sgomberato, quando l’agente è stato accerchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati e colpito a calci e martellate.🔗 Leggi su Open.online

Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone.

La polizia di Torino ha arrestato un ragazzo di 22 anni, originario di Grosseto, sospettato di aver partecipato all'aggressione di un agente.

