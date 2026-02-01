Poliziotto picchiato a Torino arrestato uno dei presunti aggressori | Ha 22 anni viene da Grosseto | Schlein | violenza inaccettabile

La polizia di Torino ha arrestato un ragazzo di 22 anni, originario di Grosseto, sospettato di aver partecipato all'aggressione di un agente. L'episodio è avvenuto sabato sera, quando Alessandro Calista è stato circondato e picchiato da alcuni giovani. La violenza ha sollevato sdegno in città, e la polizia ha immediatamente avviato le indagini.

È stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, 29 anni, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di sabato 31 gennaio a Torino. Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. Il giovane è accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, violenza a pubblico ufficiale e rapina in concorso. È stato individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto» | Schlein: violenza inaccettabile Approfondimenti su Torino Polizia Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto» | Preso a calci e martellate Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone. Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: ha 22 anni, viene dall’Amiata Un giovane di 22 anni proveniente dall’Amiata è stato arrestato a Grosseto, sospettato di aver preso parte alla violenta aggressione a un agente di polizia durante una manifestazione a Torino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Polizia Argomenti discussi: Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna; Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribili; Poliziotto isolato e picchiato da antagonisti incappucciati, colpito con un martello. Poliziotto picchiato a Torino, arrestato 22enne di GrossetoIl giovane è stato identificato grazie all’analisi dei filmati, che lo collocano all’interno del gruppo responsabile dell’attacco. rainews.it Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto»Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di essere tra gli aggressori dell'agente Alessandro Calista, picchiato a Torino durante gli scontri nella manifestazione di protesta per lo sgomber ... torino.corriere.it Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto» x.com Fratellanza, spirito di servizio e di famiglia, sostegno e aiuto reciproco nel bisogno, nelle difficoltà e nel pericolo. Questa immagine è il simbolo della straordinaria comunità della Polizia di Stato. Un poliziotto picchiato, linciato e preso a martellate dagli squadris - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.