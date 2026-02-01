Alessandro Calista, agente di polizia di 29 anni di Padova, è tornato a casa dopo essere stato ricoverato all’ospedale Molinette di Torino. È stato dimesso ieri, due settimane dopo l’aggressione violenta che ha subito sabato 31 gennaio. La prognosi prevede ancora circa 20 giorni di riposo, mentre il collega che lo ha salvato riceverà una prognosi di 30 giorni. La vicenda ha scosso le forze dell’ordine e riaccende il dibattito sulla sicurezza degli agenti in servizio.

Alessandro Calista, agente di polizia di 29 anni in servizio al reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale Molinette dopo il ricovero seguito alla violenta aggressione avvenuta sabato 31 gennaio 2026 a Torino (Torino). Il poliziotto era rimasto ferito durante una manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna, nel corso della quale si sono registrati momenti di forte tensione. Per Calista i medici hanno stabilito una prognosi di venti giorni, al termine degli accertamenti clinici svolti nel nosocomio torinese. L’agente si trovava impegnato nel servizio di ordine pubblico quando è stato circondato e colpito durante gli scontri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dimessi Alessandro Calista e il collega che l’ha salvato: prognosi di 20 e 30 giorni

Approfondimenti su Alessandro Calista

Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova, è tornato a casa dopo l’aggressione avvenuta a Torino sabato scorso.

Sono stati dimessi dall’ospedale Molinette di Torino i due agenti di polizia feriti ieri durante i disordini al corteo per Askatasuna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alessandro Calista

Argomenti discussi: Alessandro Calista, il poliziotto picchiato: Solo tra gli incappucciati, senza casco ho avuto paura. Sono vivo per miracolo; Torino: si chiama Alessandro Calista ed è di Pescara l’agente pestato e preso a martellate; Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlio; Torino, attacco allo Stato al corteo di Askatasuna: martellate sulla polizia, decine di feriti tra gli agenti.

Dimessi Alessandro Calista e il collega che l'ha salvato: prognosi di 20 e 30 giorni per i poliziotti aggrediti a Torino: ecco come stanno«Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non ... msn.com

Dimessi Alessandro Calista e il collega che l’ha salvato: prognosi di 20 e 30 giorniAlessandro Calista, agente di polizia di 29 anni in servizio al reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale Molinette dopo il ricovero seguito ... thesocialpost.it

...dimesso dall'ospedale il poliziotto pestato ieri sera dai manifestanti a Torino GUARISCI PRESTO ALESSANDRO - facebook.com facebook

E' stato dimesso dall'ospedale delle Molinette Alessandro Calista,l'agente di polizia del reparto mobile di Padova aggredito a Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. Dimesso anche il poliziotto che ha salvato Calista, per lui progno x.com