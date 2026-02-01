Dimessi dall' ospedale Alessandro Calista e il collega che l' ha salvato | come stanno i poliziotti aggrediti a Torino

Sono stati dimessi dall’ospedale Molinette di Torino i due agenti di polizia feriti ieri durante i disordini al corteo per Askatasuna. I poliziotti, tra cui Alessandro Calista, sono stati sottoposti a controlli e ora stanno bene. Uno di loro, il collega che ha salvato Calista, ha ricevuto le prime cure e lascia l’ospedale in buone condizioni. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili degli scontri.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Sono stati dimessi dall'ospedale Molinette di Torino, dove si trovavano ricoverati da ieri, i due agenti di polizia rimasti feriti durante i disordini al corteo per Askatasuna. In particolare Alessandro Calista è stato vittima di un pestaggio da parte dei manifestanti e ferito a una coscia con un martello ed ha lasciato l'ospedale con una prognosi di venti giorni. Sposato e padre di un bambino, ha 29 anni ed è originario di Pescara. Per l'altro agente, che lo ha aiutato, la prognosi è di trenta giorni.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

