Dimessi dall' ospedale Alessandro Calista e il collega che l' ha salvato | come stanno i poliziotti aggrediti a Torino

Sono stati dimessi dall’ospedale Molinette di Torino i due agenti di polizia feriti ieri durante i disordini al corteo per Askatasuna. I poliziotti, tra cui Alessandro Calista, sono stati sottoposti a controlli e ora stanno bene. Uno di loro, il collega che ha salvato Calista, ha ricevuto le prime cure e lascia l’ospedale in buone condizioni. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili degli scontri.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Sono stati dimessi dall'ospedale Molinette di Torino, dove si trovavano ricoverati da ieri, i due agenti di polizia rimasti feriti durante i disordini al corteo per Askatasuna. In particolare Alessandro Calista è stato vittima di un pestaggio da parte dei manifestanti e ferito a una coscia con un martello ed ha lasciato l'ospedale con una prognosi di venti giorni. Sposato e padre di un bambino, ha 29 anni ed è originario di Pescara. Per l'altro agente, che lo ha aiutato, la prognosi è di trenta giorni.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Torino Polizia

Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova, è tornato a casa dopo l’aggressione avvenuta a Torino sabato scorso.

Giorgia Meloni si è recata oggi in ospedale a Torino per visitare Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova aggredito durante gli scontri di sabato pomeriggio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Il giallo di Luana, morta dopo le dimissioni dall'ospedale: ecco perché ora indaga la Procura; Crans-Montana, Bertolaso: Nei prossimi giorni le dimissioni dal Niguarda dei primi feriti; Crans-Montana: due giovani dimessi dall’Ospedale Niguarda; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato: Solo tra gli incappucciati, senza casco ho avuto paura. Sono vivo per miracolo.

Dimessi Alessandro Calista e il collega che l'ha salvato: prognosi di 20 e 30 giorni per i poliziotti aggrediti a Torino: ecco come stannoAlessandro Calista, agente 29enne del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato ... msn.com

Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca una riunione sulla sicurezza. Schlein: «Non si strumentalizzi»Gli arresti in totale sono tre. Altri due dimostranti sono stati fermati già sabato, giorno della manifestazione, per episodi diversi. Episodi che hanno portato al trasferimento di 103 feriti (di cui ... ilsole24ore.com

Vogliamo mandare un grande abbraccio ad Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile della nostra città, rimasto ferito durante la manifestazione di ieri a Torino, aggredito, colpito più volte, e travolto da una violenza cieca e sproporzionata. Non è solo la cr - facebook.com facebook

E' stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, 29 anni, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di ieri a Torino. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. x.com