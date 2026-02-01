Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova, è tornato a casa dopo l’aggressione avvenuta a Torino sabato scorso. Dopo giorni di ricovero alle Molinette, i medici hanno deciso di dimetterlo. La prognosi parla di circa 20 giorni di riposo. Anche il collega che ha cercato di salvarlo ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. La scena è stata violenta e ha scosso l’intera città. Ora la polizia indaga per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili.

Alessandro Calista, agente 29enne del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato brutalmente aggredito sabato 31 gennaio 2026 durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna. La prognosi è di venti giorni. Anche un altro poliziotto, intervenuto per salvare il collega durante l’aggressione, è rimasto ferito. È stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. I due agenti hanno condiviso la stessa stanza all’ospedale Molinette. Arrestato uno dei (presunti) aggressori Nel frattempo, le indagini hanno portato all’arresto di uno dei presunti aggressori di Calista: si tratta di un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, identificato grazie ai filmati dell’episodio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Dimessi Alessandro Calista e il collega che l'ha salvato: prognosi di 20 e 30 giorni per i poliziotti aggrediti a Torino: ecco come stanno

Alessandro Calista, l’agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’aggressione di sabato scorso a Torino.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

