Italia e Germania intensificano la collaborazione nel settore della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza europea e la stabilità della NATO. La cooperazione mira a rispondere in modo più efficace alle minacce comuni, contribuendo al rafforzamento del pilastro europeo dell’Alleanza atlantica e promuovendo un dialogo più stretto tra i due paesi in ambito di sicurezza e difesa.

Italia e Germania rafforzano la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, puntando a una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica e al consolidamento del pilastro europeo della Nato. È quanto emerge dall’accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania. Perché ora: il cambio di fase con la nuova cancelleria tedesca L’intesa arriva in una fase di ridefinizione degli equilibri europei, segnata dall’avvio della nuova cancelleria Merz, che imprime un cambio di passo rispetto al passato sul fronte della difesa comune, dell’industria strategica e del ruolo geopolitico della Germania. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Difesa, intesa Italia-Germania: cooperazione rafforzata contro le minacce alla Nato

Accordo di difesa Italia-Germania: risposta congiunta per le minacce alla NatoL’accordo di difesa tra Italia e Germania mira a rafforzare la cooperazione europea e la sicurezza nel quadro Nato.

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Italia-Germania, missione italiana di Merz: il piano per riscrivere l’Ue; Israele e Germania insieme per contrastare l’Iran.

Accordo di difesa Italia-Germania, risposta congiunta a minacce alla Nato(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica e rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare ulteriormente la posizione di deterre ... msn.com

Italia-Germania, accordo di difesa e risposta congiunta a minacce alla Nato. Meloni: «Ue deve assumersi più responsabilità»Italia e Germania rafforzano il loro asse strategico in materia di sicurezza, difesa e resilienza. Al vertice intergovernativo italo-tedesco, la ... msn.com

Si profila un'alleanza tra Meloni e Merz, con l'ambizione di cambiare l'Europa, dopo decenni di asse franco-tedesco. Il vertice intergovernativo di venerdì prepara un'intesa su competitività, difesa, ruolo internazionale e industria dell'auto dell'Ue #EuropeNews - facebook.com facebook

Difesa dell’Artico alla Nato e minerali agli Stati Uniti, l’Europa cauta sull’intesa - la Repubblica x.com