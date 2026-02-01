Dianora Bardi | Bisogna educare i ragazzi al digitale non vietare l’accesso ai social

Dianora Bardi propone un cambio di rotta: invece di vietare ai giovani di usare i social, bisogna insegnare loro come usarli in modo corretto. La docente sottolinea che la chiave sta nell’educazione e non nella proibizione, perché negare l’accesso ai social non serve a molto.

"A mio parere bisogna educare i ragazzi a essere cittadini digitali consapevoli: negare l'accesso ai social non ha molto senso". Così la professoressa Dianora Bardi, presidente dell'associazione ImparaDigitale, commenta il divieto dei social per gli under 15 approvato dall'Assemblea nazionale francese il 27 gennaio scorso. La proposta, presentata dalla parlamentare Laure Miller di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, deve ora essere approvata dal Senato entro metà febbraio. Se confermata, la Francia diventerebbe il primo Paese europeo a introdurre un limite di questo tipo, seguendo l'esempio dell'Australia che a dicembre 2025 ha vietato i social ai minori di 16 anni.

