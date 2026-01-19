Vietare i social ai ragazzi funziona? I numeri shock arrivano dall’Australia

L’efficacia del vietare l’uso dei social ai giovani è al centro di dibattiti e studi. Recenti dati provenienti dall’Australia mostrano i risultati di un esperimento innovativo in materia di regolamentazione digitale. Analizzando i numeri e le implicazioni di questa iniziativa, si possono trarre spunti utili per comprendere meglio l’impatto delle restrizioni sui comportamenti giovanili e sulla salute digitale.

L’Australia ha avviato un esperimento senza precedenti nella regolazione dei social media e i primi numeri stanno facendo il giro del mondo. Nel giro di poche settimane, milioni di account riconducibili a minori di 16 anni sono stati rimossi o limitati. Il governo parla di un effetto immediato e concreto sulla vita dei più giovani. Intanto, anche la Gran Bretagna guarda con sempre maggiore attenzione a questa scelta. La domanda è ormai centrale: vietare i social ai minori è davvero la strada giusta per proteggerli? Dal 10 dicembre, con l’entrata in vigore dell’Online Safety Amendment Act, in Australia ai minori di 16 anni è vietato possedere un account sui social media. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Australia, social vietati ad under 16: rimossi 4,7 milioni di account - Le aziende di social media hanno disattivato finora collettivamente quasi cinque milioni di account appartenenti ad adolescenti australiani appena un mese dopo l'entrata in vigore del primo divieto al ... tg24.sky.it