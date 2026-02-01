Di Marzio annuncia | L’Inter sta ancora provando a prendere Diaby

L’Inter continua a lavorare per portare Diaby in squadra. Nonostante le trattative siano ancora in corso, i nerazzurri non si arrendono e cercano di chiudere l’accordo con il giocatore. La società ha intensificato i contatti e spera di convincere il giocatore a scegliere Milano. I tifosi restano in attesa di sviluppi, mentre i dirigenti nerazzurri cercano di accelerare le trattative.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo in queste ore frenetiche, con la dirigenza di Viale della Liberazione impegnata a consegnare a Cristian Chivu, tecnico carismatico e stratega della panchina nerazzurra, i rinforzi necessari per puntare ai vertici della classifica. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport (fonte), il club meneghino sta concentrando tutti i suoi sforzi su un obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. Assalto Finale a Moussa Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Marzio annuncia: «L’Inter sta ancora provando a prendere Diaby» Approfondimenti su Diaby Inter Diaby Inter, Di Marzio: “Oggi o nulla” L’Inter non si arrende e continua a spingere forte per Moussa Diaby. CdS – Inter su Jones, può liberare Frattesi. Diaby ci crede ancora L’Inter lavora ancora sul fronte mercato, cercando di spingere per l’acquisto di Jones. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Diaby Inter Argomenti discussi: Diego Demme può tornare in Italia: il club ci prova; Al-Ittifaq, ufficiale l’arrivo di Balotelli: l’annuncio; Inter forte dell'assist di Perisic: Di Marzio ribadisce e poi segna una data chiave; Di Marzio annuncia: Napoli e Sassuolo hanno trovato l'accordo: c'è il via libera. Calciomercato Napoli, Di Marzio annuncia la chiusura della trattativa: Tutto definito tra i clubIl mercato del Napoli entra nel vivo e registra un’operazione in uscita ormai definita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha ... dailynews24.it Sky annuncia: su Gosens c'è il Nottingham Forest. Lavori in corsoIl Nottingham Forest sta prendendo informazioni su Robin Gosens: è questa l'indiscrezione di mercato che arriva in queste ore da Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato di Sky ... firenzeviola.it Arriva il like di Pohjanpalo al post di Gianluca Di Marzio che annuncia l’arrivo a Palermo di Johnsen. I due calciatori sono stati compagni nel Venezia e hanno conquistato insieme la promozione in Serie A - facebook.com facebook Il @TorinoFC_1906 annuncia Matteo Prati: il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dal @CagliariCalcio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.