Di Marzio annuncia | L’Inter sta ancora provando a prendere Diaby

Da internews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter continua a lavorare per portare Diaby in squadra. Nonostante le trattative siano ancora in corso, i nerazzurri non si arrendono e cercano di chiudere l’accordo con il giocatore. La società ha intensificato i contatti e spera di convincere il giocatore a scegliere Milano. I tifosi restano in attesa di sviluppi, mentre i dirigenti nerazzurri cercano di accelerare le trattative.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il  calciomercato dell’Inter  entra nel vivo in queste ore frenetiche, con la dirigenza di  Viale della Liberazione  impegnata a consegnare a  Cristian Chivu,  tecnico carismatico e stratega della panchina nerazzurra, i rinforzi necessari per puntare ai vertici della classifica. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di  Sky Sport  (fonte), il club meneghino sta concentrando tutti i suoi sforzi su un obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. Assalto Finale a Moussa Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com

di marzio annuncia l8217inter sta ancora provando a prendere diaby

© Internews24.com - Di Marzio annuncia: «L’Inter sta ancora provando a prendere Diaby»

Approfondimenti su Diaby Inter

Diaby Inter, Di Marzio: “Oggi o nulla”

L’Inter non si arrende e continua a spingere forte per Moussa Diaby.

CdS – Inter su Jones, può liberare Frattesi. Diaby ci crede ancora

L’Inter lavora ancora sul fronte mercato, cercando di spingere per l’acquisto di Jones.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Diaby Inter

Argomenti discussi: Diego Demme può tornare in Italia: il club ci prova; Al-Ittifaq, ufficiale l’arrivo di Balotelli: l’annuncio; Inter forte dell'assist di Perisic: Di Marzio ribadisce e poi segna una data chiave; Di Marzio annuncia: Napoli e Sassuolo hanno trovato l'accordo: c'è il via libera.

Calciomercato Napoli, Di Marzio annuncia la chiusura della trattativa: Tutto definito tra i clubIl mercato del Napoli entra nel vivo e registra un’operazione in uscita ormai definita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha ... dailynews24.it

Sky annuncia: su Gosens c'è il Nottingham Forest. Lavori in corsoIl Nottingham Forest sta prendendo informazioni su Robin Gosens: è questa l'indiscrezione di mercato che arriva in queste ore da Gianluca Di Marzio. L'esperto di mercato di Sky ... firenzeviola.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.