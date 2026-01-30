Diaby Inter Di Marzio | Oggi o nulla

L’Inter non si arrende e continua a spingere forte per Moussa Diaby. Nonostante le difficoltà, i nerazzurri insistono e cercano di chiudere l’affare. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo, o il nulla. La trattativa resta in piedi, ma tutto dipende dall’offerta finale.

Diaby Inter. L’ Inter non molla la pista che porta a Moussa Diaby e continua a lavorare sottotraccia per provare a chiudere un’operazione che resta complessa ma ancora aperta. Anche nelle ultime ore i contatti sono andati avanti, con l’obiettivo di ottenere il via libera definitivo del Fondo PIF, passaggio indispensabile per sbloccare l’affare. Il club nerazzurro osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che il tempo a disposizione non è infinito. Dal canto suo, il giocatore sta facendo la sua parte. Diaby spinge con decisione per tornare in Europa e vede l’ Inter come una destinazione ideale per rilanciarsi ad alti livelli.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le trattative di oggi sono calde e tutte da seguire.

L’Inter ha dato il via libera alla trattativa per Diaby.

