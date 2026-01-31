CdS – Inter su Jones può liberare Frattesi Diaby ci crede ancora
L’Inter lavora ancora sul fronte mercato, cercando di spingere per l’acquisto di Jones. Nel frattempo, potrebbe anche lasciar partire Frattesi, che sta trovando meno spazio. Diaby, invece, ci crede ancora e spera in una svolta personale prima della fine della sessione invernale. La società nerazzurra resta attenta, pronta a fare qualche mossa dell’ultimo minuto.
2026-01-31 09:49:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: MILANO – Il mercato invernale è ormai vicino alla chiusura e l’Inter non ha ancora battuto un colpo. Non per questo ha però smesso di provarci, anzi. In viale della Liberazione, al di là delle dichiarazioni di facciata, le riflessioni proseguono in maniera accesa e non soltanto alla ricerca dell’incastro giusto per regalare finalmente a Chivu il rinforzo sulla corsia di destra. In un confronto avuto nelle ultime ore con il Liverpool è spuntato fuori anche il nome di Curtis Jones, centrocampista classe 2001. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Pagina 2 | Inter su Jones, può liberare Frattesi. Diaby ci crede ancoraIn viale della Liberazione intanto hanno chiuso l’operazione Yanis Massolin per il futuro per poco meno di 5 milioni. Il classe 2002 rimarrà al Modena fino al termine della stagione. Asllani invece ha ... corrieredellosport.it
