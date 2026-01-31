Dopo il match, Antonio Conte ha messo tutti in allerta parlando delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. L’allenatore del Napoli ha spiegato ai microfoni di DAZN di avere forti dubbi sulla gravità dell’infortunio, ipotizzando addirittura una rottura del legamento crociato. Un colpo duro per la squadra, che ora deve fare i conti con l’incertezza sul recupero del suo difensore.

CONTE: “TEMO IL CROCIATO”. Arrivano notizie pesantissime dall’infermeria del Napoli. Nel post-partita, Antonio Conte ha confermato ai microfoni di DAZN i timori per l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: “La prima impressione porta a pensare alla rottura del legamento crociato “. Il capitano ha lasciato lo stadio zoppicando, accompagnato dalla moglie e dall’agente Giuffredi. Se la diagnosi fosse confermata dalla risonanza di domani, lo stop sarebbe di circa 6 mesi (stagione finita). Conte ha anche denunciato l’usura dei giocatori: “Si gioca troppo, bisogna cambiare”.? Dati chiave da estrarre. Dichiarazione Conte: “Si teme rottura del crociato”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, infortunio Di Lorenzo: Conte gela tutti. “Temo la rottura del crociato”

Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha espresso preoccupazione per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, si è scagliato duramente contro l’infortunio del suo giocatore, Lorenzo Di Lorenzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato; Napoli-Chelsea, Di Lorenzo: Oggi grande prova, ma percorso in Champions non ottimale; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni; Di Lorenzo: Champions non persa staresa,troppe partite sbagliate.

Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la FiorentinaGrave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di ... adnkronos.com

Maledizione Napoli: Di Lorenzo ko. Mercato: congelato Alisson, idea SulemanaIl capitano ha accusato un problema al ginocchio sinistro durante la sfida con la Fiorentina ed è uscito in lacrime. Risale l'ipotesi Juanlu ... rainews.it

Napoli in ansia per le condizioni di Di Lorenzo Bruttissimo infortunio contro la Fiorentina - facebook.com facebook

#DiLorenzo, brutto infortunio in #NapoliFiorentina: barella e mani nei capelli, cosa è successo x.com