Si intrecciano i paracadute muoiono precipitando da 50 metri

Un tragico incidente ha sconvolto i cieli di Fano, coinvolgendo due paracadutisti esperti che hanno perso la vita precipitando da circa 50 metri. L'incidente, avvenuto nelle vicinanze dell'aeroporto, ha suscitato grande shock e sgomento tra la comunità locale, sollevando interrogativi sulle cause di questa drammatica fatalità.

© Agi.it - Si intrecciano i paracadute, muoiono precipitando da 50 metri AGI - Assurda tragedia nei cieli di Fano: un uomo e una donna, due paracadutisti esperti sono morti precipitando al suolo vicino all' aeroporto di Fano. Secondo una prima ricostruzione, i paracadute a cui erano legati Violetta Laiketsio n, di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni, di Fano, dopo il lancio da un aereo si sarebbero intrecciati, precipitando da una altezza tra i 30 e i 50 metri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi. La dinamica dell'incidente. Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ricostruisce così la tragedia, secondo quanto riporta il Resto del Carlino: "C'erano 14 persone sull'aereo da cui hanno saltato.

