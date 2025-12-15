I paracadute s’intrecciano in volo Schianto da 50 metri | due morti

Un volo tra gli skydiver si trasforma in tragedia: due paracadutisti muoiono dopo che i loro paracaduti si sono attorcigliati, causando una caduta da 50 metri. L’incidente, avvenuto vicino all’aeroporto di Fano, ha coinvolto un gruppo di amici durante un lancio che avrebbe dovuto essere semplicemente ricreativo.

Potrebbero essere stati ripresi in un video gli ultimi istanti di vita dei due paracadutisti precipitati per 50 metri e deceduti nello schianto, dopo che i loro paracaduti si sono attorcigliati: un semplice lancio assieme ad alcuni amici che si è trasformato in una tragedia a pochi metri dall’aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Le vittime, due paracadutisti esperti, sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, di Fano, istruttore. Quest’ultimo lascia una moglie e due figli. La tragedia si è consumata ieri mattina davanti agli occhi di diverse persone presenti vicino al campo di volo. Quotidiano.net

