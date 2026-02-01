Dese ha inaugurato la stagione dei carri allegorici del Carnevale

Questa mattina a Dese è iniziata ufficialmente la stagione dei carri allegorici del Carnevale. La prima sfilata ha visto protagonista il carro chiamato “Giardino dell’Eden”, che ha attirato l’attenzione di molti passanti. Il carro rappresentava il mito di Adamo ed Eva, con il serpente e la mela al centro della scena, accompagnato dalle maschere di Adamo ed Eva. La sfilata si è svolta senza intoppi, portando alle strade un’immagine vivace e colorata che segna l’inizio delle feste in città.

Per le strade di Dese ha sfilato oggi il carro allegorico "Giardino dell'Eden", dominato dal serpente con la mela e affiancato dalle maschere di Adamo ed Eva. Le spire colorate ondeggiavano tra musica e coriandoli nell'aria. La sfilata - organizzata dai Giovani di Dese della parrocchia Natività di Maria - è stata aperta da gruppi che hanno ballato seguendo il ritmo della festa.

