Dese ha inaugurato la stagione dei carri allegorici del Carnevale di Venezia

Questa mattina, a Dese, ha preso il via la stagione dei carri allegorici del Carnevale di Venezia. Il primo carro, chiamato “Giardino dell’Eden”, ha sfilato lungo le vie del paese, con un grande serpente che stringeva una mela e le maschere di Adamo ed Eva ai lati. La parata ha attirato pubblico e curiosi, che hanno seguito con attenzione la sfilata colorata e piena di dettagli.

La sfilata, organizzata dai Giovani di Dese della parrocchia Natività di Maria, è stata aperta da gruppi che hanno ballato seguendo il ritmo della festa Per le strade di Dese ha sfilato oggi il carro allegorico "Giardino dell'Eden", dominato dal serpente con la mela e affiancato dalle maschere di Adamo ed Eva. Le spire colorate ondeggiavano tra musica e coriandoli nell'aria. La sfilata - organizzata dai Giovani di Dese della parrocchia Natività di Maria - è stata aperta da gruppi che hanno ballato seguendo il ritmo della festa.

