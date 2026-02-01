D’Alesio | Bisogna essere più decisivi sotto porta

La Samb torna a casa con un punto dalla trasferta contro il Cabassi. Al termine della partita, l’allenatore Filippo D’Alesio ha detto che bisogna essere più decisi sotto porta, anche se è soddisfatto della prestazione della squadra. I rossoblù hanno sfiorato la vittoria, ma alla fine si sono dovuti accontentare di un pareggio.

La Samb torna dalla trasferta del Cabassi con un punto che lascia aperte più letture. Al termine della gara, l’allenatore rossoblù Filippo D’Alesio ha tracciato un bilancio lucido, diviso tra soddisfazione per la prestazione e rammarico per una vittoria solo sfiorata. Il tecnico non nasconde che, alla luce di quanto visto in campo, il pareggio sta un po’ stretto alla sua squadra. "C’è un po’ di rammarico, ma prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto", ha spiegato a caldo, sottolineando come l’andamento del match abbia modificato la percezione iniziale del risultato. Entrando nel dettaglio della partita, D’Alesio ha ricordato come la Samb arrivi da gare in cui il gol non è mancato, mettendo però l’accento su ciò che conta davvero in questo momento della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

