"In quest’ultima settimana sono passato da un momento bruttissimo come la cancellazione del Rimini ad una bellissima notizia con l’arrivo alla Samb". Queste le prime parole di Filippo D’Alesio il nuovo tecnico rossoblù che prende il posto di Ottavio Palladini. 33 anni di Pescara si getta con grande entusiasmo in questa impegnativa avventura in terra rivierasca. "E’ molto emozionante - aggiunge - essere l’allenatore della Samb e ringrazio il presidente Massi e il diesse De Angelis per avermi dato questa grande opportunità. Ciò che mi ha stupito è l’umanità, la lungimiranza e l’unità di intenti sul progetto societario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - D’Alesio: "Essere alla Samb per me è un sogno"