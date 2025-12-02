D’Alesio | Essere alla Samb per me è un sogno
"In quest’ultima settimana sono passato da un momento bruttissimo come la cancellazione del Rimini ad una bellissima notizia con l’arrivo alla Samb". Queste le prime parole di Filippo D’Alesio il nuovo tecnico rossoblù che prende il posto di Ottavio Palladini. 33 anni di Pescara si getta con grande entusiasmo in questa impegnativa avventura in terra rivierasca. "E’ molto emozionante - aggiunge - essere l’allenatore della Samb e ringrazio il presidente Massi e il diesse De Angelis per avermi dato questa grande opportunità. Ciò che mi ha stupito è l’umanità, la lungimiranza e l’unità di intenti sul progetto societario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tra pochi giorni si vota per le regionali. E, a essere sinceri, quest’anno sembra tutto più spento… Campagna silenziosa, poca energia nell’aria, novembre che pesa sulle spalle. Ma proprio quando l’entusiasmo manca, è lì che il nostro voto diventa ancora più - facebook.com Vai su Facebook