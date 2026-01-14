Allegri Bisogna tornare a essere più cattivi abbiamo i punti che meritiamo

Allegri sottolinea l’importanza di tornare a essere più determinati, riconoscendo che il Milan merita i punti attuali. Il tecnico del Milan, senza Fullkrug e Pavlovic nella gara di Como, evidenzia le difficoltà nel considerare la Juventus fuori dalle prime quattro posizioni. La riflessione riguarda la necessità di rafforzare la compattezza e la maturità della squadra per migliorare i risultati complessivi.

Il tecnico del Milan: "A Como senza Fullkrug e Pavlovic, impossibile pensare alla Juve fuori dalle prime quattro" MILANO - "Bisogna riprendere ad essere più cattivi all'interno della partita, perché ci sono momenti in cui siamo un po' fragili. Dobbiamo migliorare le situazioni di gioco, soprattutto.

