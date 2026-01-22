Sorrento tutti gli appuntamenti di musica dal vivo nella sala del Blu Theatre

Scopri gli appuntamenti di musica dal vivo al Blu Theatre di Sorrento, situato nella storica sede del Cinema Teatro Armida. Un’occasione per vivere momenti di cultura e intrattenimento in un ambiente suggestivo e accogliente. Consulta il calendario degli eventi e scegli la serata che preferisci per ascoltare musica dal vivo nella cornice unica di Sorrento.

Gli eventi nella sala del Blu Theatre a Sorrento, all'interno della storica struttura del Cinema Teatro Armida. Musica dal vivo e proposte gastronomiche di eccellenza, dal 7 febbraio, nella sala del Blu Theatre a Sorrento, all'interno della storica struttura del Cinema Teatro Armida. Quattro gli appuntamenti previsti il prossimo mese, tutti di sabato, con ingresso a partire dalle 20.30, quando ci si può accomodare al bar, all'ingresso della sala, per un aperitivo. Le live band che si esibiranno sono quattro, una per ciascuna serata: i Bartistik, il 7; Pino delle Noci, il 14; i Quattro Quarti, il 21 e, infine, i Manhattan Swing.

