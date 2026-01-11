Da noi… a ruota libera domenica 11 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni
Domenica 11 gennaio alle 17 torna su Rai1 'Da noi… a ruota libera' con Francesca Fialdini. Un nuovo appuntamento dedicato a interviste e approfondimenti su temi di attualità e cultura. La trasmissione offre uno spazio di confronto aperto e sereno, senza enfasi, per ascoltare le storie e le opinioni degli ospiti invitati. Un momento di informazione e dialogo per il pubblico televisivo.
(Adnkronos) – Torna oggi, domenica 11 gennaio, Francesca Fialdini con un nuovo appuntamento di 'Da noi. a ruota libera', in onda alle 17.20 su Rai 1. Ospiti della puntata: il cantautore, musicista e conduttore Nek, che dopo il successo di 'The Voice Senior' e la nuova stagione di 'The Voice Kids', partirà per un nuovo .
Da Noi… a Ruota Libera | Orietta Berti Barbara Foria e Giuseppe Zeno tra gli ospiti.
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, colpaccio di Mara Venier: Valeria Marini e la madre fanno pace in diretta - Nello studio della Venier Luisa Ranieri, Marco Giallini e Valeria Marini (con la madre); Nek e la Casalegno dalla F
