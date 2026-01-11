Sabato 11 gennaio 2026, alle ore 17, torna su Rai 1 “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Il programma, condotto dalla giornalista, affronta temi di attualità e storie di vita, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento. La puntata si presenta con nuovi ospiti e anticipazioni, continuando a rappresentare un punto di riferimento per il pubblico in cerca di informazione e spunti di riflessione.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “ Da noi. a Ruota Libera ”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 11 gennaio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 11 gennaio 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 11 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 2 novembre 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Orietta Berti e gli altri ospiti della puntata; Da noi… a Ruota Libera, ospiti prima puntata 2026: Orietta Berti e Maurizio Casagrande da Francesca Fialdini; Da Noi...a Ruota Libera, Orietta Berti e Giuseppe Zeno tra gli ospiti del 4 gennaio.

Da noi... a ruota libera oggi in tv domenica 11 gennaio su Rai 1: gli ospiti di Francesca Fialdini - a ruota libera, il programma con Francesca Fialdini realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in colla ... corrieredellumbria.it