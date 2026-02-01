Questa domenica Serena Rossi ha sorpreso tutti a “Da noi… a ruota libera”. La cantante e attrice si è lasciata andare a una confessione inaspettata, raccontando di non aver mai amato alcune persone a cui si è avvicinata nel passato. La sua sincerità ha catturato l’attenzione del pubblico, aprendo uno squarcio sulla sua vita privata e sulle sue emozioni più intime.

Serena Rossi è stata ospite a " Da noi. a ruota libera ", il programma della domenica pomeriggio in onda su Rai1. L'attrice e cantante, intervistata da Francesca Fialdini, ha ripercorso alcune tappe della sua crescita artistica e personale. Parlando del suo rapporto con le canzoni napoletane, Rossi ha raccontato: "A 13 anni non le amavo. Davvero, la consideravo musica del passato. Volevo cantare Whitney Houston, Mariah Carey. Poi però quelle stesse canzoni mi sono tornate davanti con forza e ho iniziato ad ascoltarle di nuovo. È lì che ho capito che sono capolavori. E che, in qualche modo, dovevo cantarle anch’io". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da noi... a ruota libera, la confessione di Serena Rossi: "Non le amavo..."

