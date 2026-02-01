Da Noi a Ruota Libera Serena Rossi e Pilar Fogliati tra gli ospiti del 1º febbraio

Questa mattina a “Da Noi... a Ruota Libera” sono arrivati alcuni volti noti dello spettacolo. Serena Rossi e Pilar Fogliati sono state ospiti in studio, insieme a Matteo Martari, Giulio Scarpati, Francesco Pannofino e Sarah Silvestri. La conduttrice Francesca Fialdini li ha intervistati uno dopo l’altro, portando in trasmissione un po’ di allegria e spunti di conversazione. La puntata si è svolta senza intoppi e ha regalato qualche curiosità sul loro lavoro e sulla vita

Nuovo appuntamento con Da Noi. a Ruota Libera, il talk condotto da Francesca Fialdini giunto alla sua settima edizione. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il programma racconta l'attualità attraverso storie di rinascita e ispirazione. Di volta in volta, gli ospiti in studio rivelano momenti di coraggio, testimonianze di svolta e scelte fuori dagli schemi che alla fine hanno dato un "giro di ruota" alle loro vite. La puntata, oggi domenica 1º febbraio, andrà in onda come di consueto alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini ci sono Serena Rossi, di nuovo in tour con lo spettacolo teatrale SereNata a Napoli, progetto che ha dato vita anche a un disco dedicato ai brani simbolo della tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Noi... a Ruota Libera, Serena Rossi e Pilar Fogliati tra gli ospiti del 1º febbraio Approfondimenti su Da Noi a Ruota Libera Da noi… a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni Oggi, domenica 1 febbraio, alle 17, torna 'Da noi… a ruota libera'. Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 4 gennaio: Orietta Berti tra gli ospiti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Da Noi a Ruota Libera Argomenti discussi: Da noi... a ruota libera, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti; Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko a Da noi…a Ruota Libera; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: le anticipazioni e gli ospiti della puntata; Da Noi... a Ruota Libera, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni tra gli ospiti del 25 gennaio. Nello studio di Francesca Fialdini anche Matteo Martari, Giulio Scarpati, Francesco Pannofino e Sarah SilvestriGli ospiti di Francesca Fialdini nella nuova puntata di Da Noi...a Ruota Libera, domenica 1 febbraio 2026, da Serena Rossi a Pilar Fogliati. gazzetta.it Da noi... a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 1 febbraio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Serena Rossi, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio ... adnkronos.com Terzo appuntamento all'interno del programma Lingua migrante - a ruota libera in Calabria / progetto FAMI. Sabato 7 febbraio alle 16:30, nella sede de La Petite Bibliothèque, laboratorio di lettura in doppia lingua, italiano-ucraino. Una magica tazza di tè ci co - facebook.com facebook Beata gioventù! A ruota libera con #AnnaGodina e #GabrieleRizzoli. Da mercoledì 28 in prima serata su #Canale5 e #MediasetInfinity con #UnaNuovaVita #FictionMediaset @MedInfinityIT @banijaystudios x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.