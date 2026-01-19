L'accordo tra il governo siriano e le autorità curde segna un cambiamento significativo nella regione. Dopo anni di autonomia e di una propria milizia nel nord-est, i curdi si trovano ora a dover adattarsi a un nuovo scenario. Il cessate il fuoco rappresenta un momento di svolta, che potrebbe influenzare gli equilibri politici e territoriali in un'area complessa e strategica.

Dopo settimane di combattimenti, domenica il governo siriano e i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF nel più noto acronimo inglese) hanno fatto un accordo per il cessate il fuoco. L’accordo prevede lo scioglimento di fatto delle SDF, la loro integrazione nell’esercito regolare siriano e la cessione allo stato di gran parte dei territori controllati dai curdi. Sono sono grosse concessioni da parte dei curdi, indeboliti dai combattimenti recenti e senza aiuti esterni: l’accordo è considerato una loro resa. È invece una grossa vittoria per il presidente siriano, Ahmed al Sharaa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’accordo con il governo della Siria è una resa per i curdi

Raid contro 35 obiettivi dell'Isis in Siria, resa dei curdi

Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Siria, colpendo 35 obiettivi dell’Isis. Nel contempo, a Aleppo si registra la resa dei curdi nei confronti delle forze governative. Questi sviluppi evidenziano le complesse dinamiche sul terreno e l’evoluzione del conflitto nella regione.

Vicino a un accordo con Israele, al Sharaa è pronto alla resa dei conti con i curdi

Mentre a Parigi si svolgevano importanti colloqui tra delegazioni siriane e israeliane, ad Aleppo sono riprese le ostilità tra le forze curde e le autorità locali. La situazione si configura come un possibile punto di svolta nei rapporti regionali, con tensioni che si intrecciano tra le diverse fazioni e interessi. La complessità del contesto richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere gli sviluppi e le implicazioni di questi eventi.

