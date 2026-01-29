Pilar Fogliati apre la terza stagione di Cuori con un messaggio forte: le donne non stanno più a guardare. Nella nuova stagione, che torna su Rai 1 dal 1° febbraio, i personaggi femminili si fanno avanti, iniziano a farsi sentire e a prendere iniziative. La storia si svolge nel 1974, un anno di grandi trasformazioni sociali, e la serie promette di mostrare un nuovo volto delle protagoniste.

La nuova stagione, ancora firmata da Riccardo Donna, ha in serbo new entry e nuove dinamiche sentimentali. L’ambientazione si sposta avanti di cinque anni, nel 1974, un periodo segnato da forti cambiamenti sociali (come il referendum sul divorzio), da nuove mode (arrivano le minigonne), importanti innovazioni in campo medico (come i bypass coronarici) e dall’avvento del femminismo. Le donne non stanno più a guardare, sono votate alla realizzazione personale, senza però rinunciare al desiderio di diventare madri. Delia (Pilar Fogliati), nonostante venga ostacolata dal nuovo primario delle Molinette (Fausto Maria Sciarappa), è pronta a lottare per continuare a portare avanti il suo progetto di ricerca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pilar Fogliati: «Nella terza stagione di Cuori le donne non stanno più a guardare. Iniziano a farsi sentire»

