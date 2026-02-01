Crystal Palace accelera | offerta monstre per Strand Larsen Mateta vede Milan

Il Crystal Palace fa sul serio e sta per chiudere l’affare Strand Larsen. Secondo fonti vicine alla trattativa, i londinesi hanno messo sul piatto circa 57 milioni di euro tra fisso e bonus per il Wolverhampton. La trattativa è in fase avanzata e sembra ormai destinata a concludersi a breve, portando il norvegese in Premier League. Nel frattempo, Mateta viene accostato al Milan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il Crystal Palace accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura per Jørgen Strand Larsen. Sul tavolo del Wolverhampton è arrivata un'offerta complessiva da circa 57 milioni di euro, con una base fissa importante e bonus a completare l'operazione. Filtra forte ottimismo: la trattativa è avanzata e porta la firma di Jorge Mendes. Se l'affare andrà in porto, l'attaccante norvegese raggiungerà Oliver Glasner a Londra. Ma il colpo Palace non resta confinato alla Premier League. Anzi, sblocca un incastro che tocca direttamente il Milan. L'arrivo di Strand Larsen servirebbe infatti a coprire l'uscita di Jean-Philippe Mateta, sempre più orientato verso i rossoneri.

