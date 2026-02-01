Calciomercato speranza accesa per Mateta al Milan | il Crystal Palace ci riprova per Strand Larsen

Il Milan torna a cercare un attaccante dal Crystal Palace, questa volta con Mateta. Il club inglese sembra disposto a cedere l’attaccante francese, mentre il Milan lavora per portarlo in Italia. La trattativa sta prendendo forma e i tifosi sperano che si possa chiudere presto. Nel frattempo, il Crystal Palace è tornato anche su Strand Larsen, ma il nome di Mateta sembra essere in prima fila.

Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di calciomercato (prevista per domani alle 20:00 italiane). Il Milan continua a lavorare per l'attacco: la dirigenza rossonera è in attesa del via libera del Crystal Palace per Mateta. Il giornalista di 'The Athletic' David Ornstein ha aggiornato sui possibili movimenti di calciomercato intorno all'attacco del Crystal Palace. Coinvolto naturalmente anche il Milan. "Il Crystal Palace presenta un'offerta per l'attaccante dei Wolves Jorgen Strand Larsen. L'offerta da 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline offerta è in fase di discussione tramite Jorge Mendes; buone possibilità che il Wolverhampton accetti.

