Crystal Palace e Wolves vicini all’affare Strand Larsen

I due club sono ormai a un passo dall’accordo per Strand Larsen. Secondo quanto trapela, il Crystal Palace avrebbe quasi definito l’affare con il Wolverhampton Wolves. L’attaccante norvegese potrebbe presto vestire la maglia dei londinesi, dopo settimane di trattative intensive. La firma potrebbe arrivare a breve, portando una nuova freccia nel arco di Vieira.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo diverse fonti, il Crystal Palace sarebbe arrivato molto vicino a raggiungere un accordo completo con il Wolverhampton Wanderers per l’acquisto dell’attaccante Jorgen Strand Larsen. Se completato, l’accordo dovrebbe aprire la strada a Jean-Philippe Mateta per lasciare Selhurst Park, tra l’interesse segnalato da Juventus e Nottingham Forest. Strand Larsen ha segnato solo una volta in 21 presenze in Premier League in questa stagione (sei gol e due assist in 25 partite in tutte le competizioni), ma questi numeri non sono considerati da molti come un riflesso della sua qualità mentre i Wolves lottano per la sopravvivenza nella massima serie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leeds e Crystal Palace hanno contribuito a rinvigorire la partita di Jorgen Strand Larsen, che ha ricevuto il sostegno dei tifosi dei Wolves.

