Auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale Katane | intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Katane, a Gravina di Catania, per l’incendio di una Fiat 600. Sul posto hanno operato una squadra con autobotti di rincalzo e mezzi logistici. Gli operatori hanno estinto le fiamme e messo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

