Crollo del muro della questura cede in acqua anche il prefabbricato di attrezzi

Questa notte, il muro esterno della questura di Venezia è crollato improvvisamente. Il cedimento ha fatto crollare anche il prefabbricato con gli attrezzi che si trovava nelle vicinanze. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma la zona è stata subito evacuata e sono intervenuti i vigili del fuoco. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e valutano i danni. La questura rimane chiusa fino a nuove disposizioni.

Nelle ore successive al cedimento della parete esterna, la voragine causata dal distacco del terreno sotto al capanno per il ricovero per attrezzi nautici l'ha fatto cadere in parte in acqua. Actv modifica la navigazione Nella notte dopo il crollo del muro esterno della questura di Venezia, avvenuto sabato pomeriggio tra le 16.30 e le 17, la voragine causata dal distacco del terreno sotto al capanno per il ricovero per attrezzi nautici ha fatto scendere per buona parte in acqua anche il prefabbricato. All'interno ci sono attrezzature nautiche e a questo punto, per motivi di sicurezza, oltre alla delimitazione esterna nel frattempo predisposta per l'interdizione alla navigazione circostante sul canale della Scomenzera, anche all'interno del cortile a Santa Chiara nessuno potrà più avvicinarsi, salvo che una chiatta o una gru non giungano a porre rimedio dal lato laguna, con interventi di puntellamento urgente al fine di scongiurare altri movimenti.

