Via Velia iniziato il monitoraggio del muro a rischio crollo

L’intervento prevede l’installazione di strumentazioni specifiche per controllare eventuali movimenti del muro, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per un eventuale consolidamento futuro Sono iniziati oggi i lavori di monitoraggio sul muro situato in via Velia, segnalato come a rischio crollo. La ditta Istemi, incaricata dal Comune, ha avviato le operazioni per valutare la stabilità della struttura e prevenire possibili incidenti. L’intervento prevede l’installazione di strumentazioni specifiche per controllare eventuali movimenti del muro, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per un eventuale consolidamento futuro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

