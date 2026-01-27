Via Velia iniziato il monitoraggio del muro a rischio crollo

Sono iniziati oggi i lavori di monitoraggio sul muro di via Velia, che presenta rischi di crollo. L’intervento mira a valutare la stabilità strutturale e garantire la sicurezza dell’area. La procedura, in corso, permetterà di pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza o demolizione, qualora necessario.

L’intervento prevede l’installazione di strumentazioni specifiche per controllare eventuali movimenti del muro, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per un eventuale consolidamento futuro Sono iniziati oggi i lavori di monitoraggio sul muro situato in via Velia, segnalato come a rischio crollo. La ditta Istemi, incaricata dal Comune, ha avviato le operazioni per valutare la stabilità della struttura e prevenire possibili incidenti. L’intervento prevede l’installazione di strumentazioni specifiche per controllare eventuali movimenti del muro, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per un eventuale consolidamento futuro.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

