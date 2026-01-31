È crollato il muro della questura di Venezia

Questa mattina il muro di cinta della questura di Venezia a Santa Chiara è crollato. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per transennare e mettere in sicurezza la zona con delle boe. Le forze dell’ordine stanno lavorando per rimuovere i detriti e sistemare l’area. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente ha creato qualche disagio in zona.

Caduto il muro di cinta della questura di Venezia a Santa Chiara. Non ci sono coinvolti. I vigili del fuoco hanno transennato e messo in sicurezza con delle boe l'area circostante, i poliziotti provvedono a sistemare e spostare materiali e detriti NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO .

